ICARDI, Vicino al prestito per sei mesi al Real Madrid

Arrivano conferme dalla Turchia in merito al corteggiamento che il Real Madrid sta portando avanti sul centravanti Mauro Icardi, punto di riferimento del Galatasaray. In difficoltà tra i tanti infortuni e il rendimento non all'altezza della punta Joselu, i Blancos secondo alcuni media turchi avrebbero addirittura già chiuso per l'approdo di Icardi in Spagna, dove tornerebbe dopo essere cresciuto in un settore giovanile speciale come quello del Barcellona.

Ancora nessuna conferma diretta da parte degli interessati, ma anche organi vicini al Madrid come Radio Marca hanno rilanciato la notizia con grande clamore. Sei mesi nella capitale spagnola, con un ricco compenso che in Turchia sono certi aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro. Questo quanto i Blancos riconoscerebbero all'ex Inter.