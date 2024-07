IBRAHIMOVIC, Under 23 positiva per il calcio italiano

FirenzeViola.it

Il senior advisor della proprietà bird ed ex calciatore Zlatan Ibrahimovic ha presentato con Davide Bonera, allenatore del Milan Futuro, il progetto dell'Under 23 rossonera. Seconda squadra del Milan che parteciperà nel girone B della prossima Serie C:

"È una iniziativa che prendiamo perché vogliamo che i talenti abbiano una possibilità di entrare in Prima Squadra e con il sistema della Primavera, secondo la mia esperienza, c'è troppa distanza".

L'under23 aiuta il calcio italiano?

"Per il calcio italiano l'under 23 è solo positiva, perché serve migliorare il talento italiano con un mix di giocatore internazionali. La Nazionale Italiana non è andata wow all'Europeo: a livello individuale c'è differenza, poi come gruppo puoi fare un miracolo. Con questo tipo di iniziative, si può cercare di colmare questa differenza. Si comincia dalla base. Tutte le squadre italiane hanno una grande responsabilità per migliorare il talento: come lavori, che idea hai, dove vuoi arrivare".