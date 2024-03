IBRAHIMOVIC, Oggi non sarà al Franchi perché è a Dubai

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor per RedBird nel Milan, oggi non sarà presente all’Artemio Franchi per la sfida di Serie A contro Fiorentina. Lo svedese, che di solito accompagna la squadra insieme gli altri dirigenti del club, si trova attualmente a Dubai. Stando a quanto riporta MilanNews.it, Ibrahimovic presenzierà come ospite ad un evento organizzato da Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri in una collaborazione che va avanti ormai da oltre 15 anni, ed altri partner commerciali.