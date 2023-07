IAPICHINO, Vince nel salto in lungo al meeting di Monaco

L'atleta fiorentina e grande tifosa della Viola, Larissa Iapichino, vola durante il meeting di Monaco della Diamond League 2023, stampando la misura di 6,95 metri che non solo le consente di stravincere la prova di salto in lungo femminile, ma le vale pure il nuovo primato personale all'aperto. Questo risultato migliora infatti di due centimetri quel 6,93 che le aveva consentito di dominare e vincere la medaglia d'oro agli Europei Under 23 neppure una settimana fa.