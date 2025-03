Iapichino show: per l'atleta fiorentina oro nel salto in lungo degli Europei al coperto

>Larissa Iapichino conquista la prima grande affermazione della sua pur giovanissima carriera, conquistando la medaglia d'oro nella finale del salto in lungo femminile degli Euroindoor di Apeldoorn in Olanda, con l'ottima misura di 6.94, la stessa dell'argento europeo di Roma 2024 e a tre centimetri dal suo personale di 6,97 ottenuto in occasione dell'argento nella stessa manifestazione continentale a Istanbul 2023, nella gara in cui il secondo posto va alla svizzera specialista delle prove multiple, Annik Kaelin con 6.90, mentre al terzo posto finisce la tedesca Malaika Mihambo con 6.88, ancora una volta incapace di imporsi in una primaria manifestazione internazionale indoor. Per la 22enne saltatrice azzurra una prova di grande continuità con 6,71 per cominciare, poi un nullo, il salto vincente, 6.78, 6.69 e un nullo nella prova conclusiva.​