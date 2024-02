IACHINI, Ho scelto Bari nonostante 6/7 squadre di A

FirenzeViola.it

Beppe Iachini, attualmente tecnico del Bari, è intervenuto a RadioBari e, tra i vari temi trattati, ha parlato del suo ritorno in panchina: "Durante il mio periodo di inattività ho girato un po', sono stato in Inghilterra. Mi hanno chiamato sei o sette squadre, anche dalla A, ma andarci per rischiare di retrocedere non mi andava. Cercavo un progetto che mi entusiasmasse. Il presidente e il direttore mi hanno chiamato dicendomi di voler tornare in Serie A. Ho visto una grande passione, Bari è un posto a cui sono legato e che mi entusiasma".