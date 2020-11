IACHINI, Esonero quotato 1,33 dai bookmakers ora

La Fiorentina - come ormai nell'aria da tempo - potrebbe esonerare Beppe Iachini a breve. Il tecnico di Ascoli Piceno, confermato per la sfida di sabato a Parma, non ha convinto in queste prime sei giornate e, per questa ragione, potrebbe lasciare i viola durante la sosta per le Nazionali, o addirittura prima. Ne hanno preso atto i betting analyst di Sisal Matchpoint che offrono l'addio, entro il 25 dicembre 2020, a 1,33. Nonostante le rassicurazioni del presidente Commisso che non ha mai espresso alcun ultimatum, secondo le ultime in arrivo da Firenze, la gara contro il Parma potrebbe essere lo spartiacque della stagione della Fiorentina ma prima Iachini deve arrivarci. Vola bassa anche la scommessa sull’addio anticipato di Giovanni Stroppa, indiziato numero uno dai bookie ad inizio stagione, che paga 1,65 volte la posta.