ZURKO, 90' con la Polonia. Barak e Krastev...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV OBIETTIVO CENTO: CASTROVILLI VEDE GIÀ IL TRAGUARDO Lo scorso 16 aprile, al 78' di Fiorentina-Venezia, il ginocchio di Gaetano Castrovilli fa crack: la diagnosi arriva qualche giorno dopo ed è senza appello, lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno... Lo scorso 16 aprile, al 78' di Fiorentina-Venezia, il ginocchio di Gaetano Castrovilli fa crack: la diagnosi arriva qualche giorno dopo ed è senza appello, lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi