TMW, Valentini sarà a Firenze la prossima settimana

Il primo colpo in entrata del mercato di gennaio della Fiorentina, come ormai noto da mesi, sarà il difensore argentino del Boca Juniors Nicolas Valentini. Il centrale classe 2001, in scadenza di contratto al 31 dicembre, firmerà con la Fiorentina a parametro zero, non appena si aprirà il mercato i contratti saranno depositati. Come riportato da TuttoMercatoWeb, tuttavia, il ragazzo dovrebbe sbarcare a Firenze già alla fine della prossima settimana.