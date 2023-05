TMW, Nuovi contatti tra il Napoli e Julian Nagelsmann

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La lista di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli comprende i nomi di Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna, ma il numero uno azzurro ha grandi ambizioni come avuto in passato anche con Carlo Ancelotti e con lo stesso Spalletti. I contatti per gli allenatori dei viola e dei felsinei vanno avanti ma proprio nelle ultime ore - riporta TMW - è andato in scena un nuovo contatto diretto per il tecnico tedesco Julian Nagelsmann. Dopo l'esperienza al Bayern Monaco, è stato a lungo accostato anche al Tottenham: gli Spurs, ironia della sorte, adesso oltre allo stesso tedesco hanno proprio Luis Enrique...