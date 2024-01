TMW, Nuovi contatti per Ngonge: c'è l'offerta viola

FirenzeViola.it

Nuovi contatti per Ngonge. Secondo quanto riporta TMW, il direttore generale del club viola, Joe Barone, sta lavorando con il presidente degli scaligeri Maurizio Setti per cercare di portare a Firenze Cyril Ngonge, provando ad arrivare alla quadra dal punto di vista economico. La Fiorentina ha messo sul piatto un'offerta dal 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi l'esterno gialloblù, con il tecnico viola che avrebbe messo proprio lui in cima alla sua lista, sperando di poterlo avere a disposizione il prima possibile per avere una nuova arma sulle corsie laterali in vista della seconda parte della stagione che vedrà i viola impegnati su più fronti.