TMW, Nel mirino Williams dello United: formula e dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il club Viola starebbe avrebbe messo nel mirino Brandon Williams, terzino sinistro del Manchester United, rimasto fuori per tutta la stagione a causa di un lungo infortunio che non gli ha permesso di sfondare dopo un'ottima stagione al Norwich. Il difensore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto - fissato a cinque milioni di euro - e rinnoverebbe precedentemente con lo United essendo in scadenza al 30 giugno del 2024. Guadagna oltre un milione di euro all'anno.