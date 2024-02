TMW, Mina al Cagliari ci siamo: partenza domani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'impasse di inizio serata è stato risolto, il Cagliari si appresta ad accogliere un nuovo rinforzo per la propria retroguardia. Chiusa la trattativa con la Fiorentina per l'approdo fino a giugno di Yerry Mina (29 anni), nazionale colombiano che nella prima metà di annata disputata a Firenze non ha trovato lo spazio in cui sperava ed ha espresso alla società toscana il desiderio di trasferirsi altrove per ottenere maggior spazio. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, ci sono tutti gli accordi del caso. Domani mattina le visite mediche del difensore classe 1994 con i sardi.