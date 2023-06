TMW, Milan su Hjulmand. Ma c'è anche il pressing viola

FirenzeViola.it

Morten Hjulmand sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. "Per lui chiediamo una cifra importante", ha detto ieri Pantaleo Corvino. Secondo quanto riporta TMW la valutazione che oggi il Lecce fa del suo centrocampista non è inferiore ai 20 milioni di euro. Ci pensa il Milan e nella trattativa potrebbe rientrare Tommaso Pobega, centrocampista molto stimato dal Lecce. Occhio però anche alla Fiorentina, alle prese con la volontà di Sofyan Amrabat di andare via in questa finestra di calciomercato. Dopo l'addio del centrocampista marocchino la trattativa per Hjulmand può entrare nel vivo.