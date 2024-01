TMW, La Fiorentina valuta Calvin Stengs del Feyenoord

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco e, come riporta TMW, in queste ore sta valutando il profilo di Calvin Stengs del Feyenoord. Lo stesso calciatore, classe 1998, lo scorso ottobre, dopo la vittoria per 3-1 sulla Lazio nella partita valevole per il 3° turno della fase a gironi di Champions League, aveva aperto ad un possibile trasferimento in Serie A: "Se mi piacerebbe giocare in Italia? Per ora sono concentrato solo sul Feyenoord, ma sì, in futuro sarebbe bello giocare in Serie A".