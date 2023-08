TMW, Fullkrug-Werder, c'è aria di rinnovo. Niente Viola

FirenzeViola.it

Niclas Fullkrug e il Werder Brema: avanti insieme. Secondo quanto raccolto da TMW, il club sta lavorando per il rinnovo del contratto dell'attaccante fino al 2026. Arrivano conferme sull'imminente fumata bianca, per un giocatore che nel corso del mercato estivo è stato accostato anche in Italia.

Prima di riuscire ad assicurarsi Beltran e Nzola, infatti, Fullkrug era un obiettivo di mercato della Fiorentina. L'attaccante è quindi uscito dai radar viola ma, nel caso in cui alla fine non rinnovasse con il Werder, potrebbe essere una buona occasione di fine mercato. Senza prolungamento, infatti, il club tedesco proverebbe a cederlo per evitare poi di perderlo a zero.