TMW, Flop 11 della 23a giornata: c'è anche un viola

Come ogni inizio di settimana, Tuttomercatoweb.com ha pubblicato la flop 11, ovvero la formazione dei giocatori che, voti TMW alla mano, hanno fatto peggio nel weekend di Serie A. Tra i giocatori che hanno incantato al contrario anche un calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, autore contro il Lecce dell'ennesima prova impalpabile della sua stagione. Ecco la flop 11, in cui spunta un ex viola come Dusan Vlahovic.

Wladimiro Falcone (Lecce) 4.5

Adam Obert (Cagliari) 4.5

Mattia Viti (Sassuolo) 4.5

Yerry Mina (Cagliari) 4.5

Adam Marusic (Lazio) 4.5

Nahitan Nandez (Cagliari) 5

Jens Cajuste (Napoli) 5

Adrien Rabiot (Juventus) 5

Felipe Anderson (Lazio) 5

Dusan Vlahovic (Juventus) 5

Riccardo Sottil (Fiorentina) 5