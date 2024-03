TMW, Ciclo finito per Sarri alla Lazio. Probabile addio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta con il Bayern Monaco è l'ultima goccia che può fare traboccare il vaso e TMW scrive che Maurizio Sarri pensa che oramai sia concluso il suo ciclo alla Lazio. Dopo tre anni di alti e bassi, con un secondo posto nella seconda stagione a fare da contraltare al quinto dell'anno prima, ecco che l'attuale stagione sta dando nuovi segnali al tecnico ex Chelsea e Juventus. La distanza con la quinta piazza - che teoricamente potrebbe dare la Champions per un altro anno - è di sette punti, quindi non impossibile da riacciuffare, magari grazie a un filotto fatto come nella seconda parte del girone d'andata. Però la sensazione è che nemmeno la qualificazione alla prossima coppa europea possa far cambiare idea all'allenatore.

Quindi, a meno che Lotito non voglia e riesca a confermare in maniera perentoria Sarri, l'anno prossimo a giugno ci sarà un altro allenatore per i biancocelesti. Tra i nomi papabili c'è pure Sergio Conceicao, che se ne andrà dal Porto e nelle scorse settimane era uscito con un "Forza Lazio" a favore di telecamere.