FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovi contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Davide Faraoni. Come scrive TMW i viola hanno già trovato l'accordo per l'ingaggio, mutuando quello che già guadagna a Verona, cioè oltre il milione di euro. Intanto Pierozzi ha avuto l'ok per il passaggio alla Salernitana, in cerca di rinforzi per quella zona del campo.