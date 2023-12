TMW, A breve le dimissioni di De Sanctis alla Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Novità in casa Salernitana raccontate sulle pagine di Tuttomercatoweb.com: termina oggi l'avventura di Morgan De Sanctis come direttore sportivo dei campani. L'ex portiere lascerà dunque spazio a Walter Sabatini, che aveva precedentemente sostituito. Il dirigente con questa mossa rinuncia ai diciotto mesi di ingaggio previsti dal suo contratto. Stando a ciò che riferisce TMW, lo staff di De Sanctis (Migliaccio e Lo Schiavo) lascia nel piatto buona parte delle spettanze dovute. Le carte non sono ancora state firmate ma l'annuncio dovrebbe avvenire a breve.