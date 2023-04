TIMES, Il modello di stadio a cui fa riferimento Commisso

FirenzeViola.it

Di seguito proponiamo un articolo comparso nei giorni scorsi sulle pagine del Times, uno dei maggiori quotidiani britannici, nel quale si analizza il modello di stadio americano, quello cui faceva riferimento Rocco Commisso anche nella conferenza stampa odierna mentre parlava del Franchi.

I Tennessee Titans pagano di più per il più grande sussidio per lo stadio NFL di sempre

1. La Nashville Sports Authority emetterà 760 milioni di dollari in obbligazioni

2. Si stima che l'arena da 60.000 posti proposta costerà 2,1 miliardi di dollari



I Tennessee Titans non hanno mai vinto un Super Bowl, ma sono vincitori nel mercato dei finanziamenti municipali, superando i Buffalo Bills per il più grande sussidio pubblico mai concesso a una franchigia sportiva della NFL.

Dopo ore di udienze pubbliche notturne, mercoledì mattina il consiglio comunale di Metro Nashville ha votato 26 contro 12 per approvare 760 milioni di dollari in obbligazioni per un nuovo stadio. Con un contributo statale di 500 milioni di dollari precedentemente approvato, il finanziamento pubblico per l'arena dei Titans ammonta ora a 1,26 miliardi di dollari. Questo è quasi il 50% in più rispetto agli 850 milioni di dollari che lo Stato di New York ha consegnato ai conti per il loro nuovo stadio all'inizio di quest'anno.

Nonostante la domanda vacillante da parte degli investitori per le obbligazioni muni e gli avvertimenti su squadre e comuni che spesso sopravvalutano i vantaggi degli accordi sugli stadi, sottovalutando i costi, quest'anno le franchigie sportive sono state in grado di presentare petizioni per dollari pubblici. In altre parti degli Stati Uniti, la contea di Palm Beach in Florida ha raccolto fondi per mantenere le squadre di baseball della Minor League, mentre i Milwaukee Brewers hanno chiesto 290 milioni di dollari per rinnovare il loro campo da baseball.



Si stima che lo stadio chiuso da 60.000 posti proposto dai Titans con un tetto traslucido costerà $ 2,1 miliardi, e i Titans saranno all'oscuro per il superamento dei costi e la manutenzione. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2024, con un'inaugurazione prevista nel 2027, secondo una dichiarazione del team di mercoledì.



La nuova struttura sostituirà il Nissan Stadium, aperto per la prima volta nel 1999 e da allora sede dei Titans. Il team inizialmente stava soppesando i costi della ristrutturazione del Nissan Stadium rispetto ai piani per sviluppare una struttura completamente nuova. A causa delle pressioni inflazionistiche e con un prezzo stimato di 1,88 miliardi di dollari per i lavori di ristrutturazione, il piano di revisione è stato annullato.

I $ 760 milioni di obbligazioni dello stadio saranno rimborsati attraverso un aumento della tassa di occupazione dell'hotel della contea di Davidson, dell'imposta sulle vendite all'interno dello stadio, del 50% dell'imposta sulle vendite derivante dallo sviluppo futuro del campus dello stadio, dell'affitto pagato dalla squadra e di un biglietto preesistente tassa di tre dollari per biglietto venduto che verrà trasferita al nuovo edificio.

Il Fondo generale di Nashville non sarà più obbligato a mantenere e migliorare il nuovo stadio secondo i termini dell'accordo. L'accordo include anche un contratto di locazione di 30 anni e un accordo di non trasferimento tra i Titans e la Nashville Sports Authority. Il team ha anche impegnato circa 48 milioni di dollari nel corso del contratto di locazione per sostenere le esigenze della città come l'istruzione pubblica, il trasporto pubblico e gli alloggi a prezzi accessibili.

"Stasera è una grande vittoria per i contribuenti di Nashville", ha dichiarato il sindaco di Nashville John Cooper in una dichiarazione. "Abbiamo eliminato una responsabilità da un miliardo di dollari creata da un vecchio contratto di locazione dello stadio e creato una piattaforma per far prosperare la città per decenni".