TGR RAI, Commisso a Firenze fino a fine stagione

Tornato ieri mattina dopo quattro mesi negli Stati Uniti, Rocco Commisso rimarrà a Firenze fino a giugno: rivela Tgr Rai Toscana, che sottolinea come il presidente della Fiorentina, in Italia per salutare un'ultima volta l'amico Joe Barone (scomparso martedì), dopo l'abbraccio con familiari, squadra e tifosi di ieri in occasione della camera ardente allestita al Viola Park, non partirà con la delegazione viola che seguirà la salma a Pozzallo, dove sabato ci sarà una messa in ricordo del dg viola. Commisso, che non seguirà neanche i funerali in programma a New York, resterà a Firenze fino al termine della stagione calcistica.

Il feretro di #Barone partito questa mattina per Pozzallo. Arriverà per la camera ardente di venerdì. Il funerale del Dg della #Fiorentina sarà a Ny martedì. Intanto Rocco #Commisso resterà a Firenze fino alla fine della stagione calcistica per seguire la squadra. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/YyrV2urhdo — Sara Meini (@SaraMeini) March 21, 2024