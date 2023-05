TGR RAI, Caso Franchi: la posizione della Fiorentina

Continua a tenere banco la questione stadio. Secondo quanto riportato dal Tgr Rai Toscana la conferenza di Rocco Commisso era preparata per mandare un segnale, e in questi giorni i discorsi sul restyling dello Stadio Artemio Franchi rimangono accesi. Quella frase "la Fiorentina non è il giochino della politica" è risuonata più volte durante la conferenza, proprio perché la società viola vorrebbe risposte concrete alle solite domande che sono state poste in merito al restyling, in termini di tempi e modalità. Nel servizio si sottolinea come la Fiorentina non accetterebbe più provocazioni e ripicche da parte della politica e per il momento la società viola ha deciso di tenere un profilo basso per rispetto proprio in merito alla questione stadio.