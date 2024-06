SPORTITALIA, Per Favasuli c'è la corte del Bari

FirenzeViola.it

Come riporta Sportitalia, per il giovane Costantino Favasuli, rientrato alla base dopo l'esperienza conclusa con la retrocessione in Serie C con la Ternana, sarebbe finito nel mirino di chi ha condannato la sua ex squadra ai playout: il Bari. La squadra pugliese sarebbe alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina e il classe 2004 della Fiorentina è un profilo per il quale il Bari starebbe facendo delle valutazioni.