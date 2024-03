SPORTBILD, Per Zirkzee una recompra di "soli" 20 milioni?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’indiscrezione emersa nelle ultime ore dalla Germania fa tremare il Bologna. Secondo il noto quotidiano Sportbild, infatti la clausola di "recompra" del Bayern Monaco sull’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ammonterebbe a "soli" 20 milioni di euro e non ai 40 di cui si era parlato in un primo momento. Se così fosse il Bologna potrebbe perdere il proprio attaccante per una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quanto potrebbe capitalizzare dalla straordinaria stagione dell’olandese.