SKY, Per la difesa viola spunta Nehuen Perez

Nel futuro della Fiorentina potrebbe esserci un altro argentino. Si tratta di Nehuen Perez, classe 2000 che vanta già 63 gare in Serie A con l'Udinese. Perez, arrivato a Udine dall'Atletico Madrid nell'estate 2021, può essere un nome utile per la Fiorentina nel prossimo mercato estivo: lo riporta SkySport, secondo cui l'argentino potrebbe essere un profilo buono sia per i viola che per un altro club italiano come il Milan.