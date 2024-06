FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino è arrivato ieri a Firenze per incontrarsi con la dirigenza della Fiorentina. Dopo il primo approccio di ieri verso l'ora di cena, il tecnico ormai ex Monza questa mattina, come riportato dal noto giornalista di SkySport Gianluca Di Marzio, questa mattina si incontrerà nuovamente con la società gigliata.