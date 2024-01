SKY, Contatti Viola-Salernitana per scambio Dia-Nzola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha riparlato con la Salernitana per uno scambio di prestiti in attacco. I giocatori coinvolti sono M'Bala Nzola e Boulaye Dia, per diversi motivi in uscita dalle rispettive squadre. Secondo quanto riporta Sky Sport, in giornata ci sono stati nuovi contatti tra le due società per portare avanti l'operazione, al momento frenata dalla volontà di Nzola di rimanere in viola. M'Bala Nzola non è convintissimo del trasferimento in prestito alla Salernitana e vorrebbe restare alla Fiorentina. Questo è al momento l'ostacolo principale che frena lo scambio con Boulaye Dia.