SKY, Contatti continui per Vargas: si cerca l'accordo

Il nome caldo per quanto riguarda l'attaccante esterno rimane quello di Ruben Vargas dell'Augsburg. Secondo quanto riporta Sky Sport in giornata ci sono stati contatti continui per Vargas, che è e resta l'obiettivo come attaccante esterno della Fiorentina. Si sta cercando l'accordo fra tutte le parti in causa per cercare di portare il prima possibile Vargas a Firenze.