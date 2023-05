REP.FI, Cabral vuole tornare protagonista in Conference

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'edizione odierna de' La Repubblica Firenze è presente un articolo che tratta dell'attaccante viola Arthur Cabral. Il brasiliano giovedì incontrerà la sua ex squadra, la quale lo ha fatto crescere sia come uomo che come calciatore. Con 65 gol in 106 partite Cabral è stato il più grande capocannoniere della storia recente del Basilea e non vede l'ora di scontrarsi contro la sua ex squadra. " È bello rivederti, Basilea" questo è ciò che ha postato su Instagram l'attaccante dopo la vittoria della squadra svizzera contro il Nizza. Oggi, nonostante l'eredità pesante di Vlahovic, è riuscito a conquistare i tifosi ed è pronto giovedì sera a tornare protagonista, magari con un gol decisivo: gol che all'attaccante viola manca 17 aprile contro l'Atalanta. Cabral non ha partecipato alla trasferta di Napoli, ma il dg Joe Barone ha rassicurato: "Durante gli allenamenti ha avuto un piccolo fastidio, quindi lo abbiamo lasciato a casa per essere pronto in vista della gara di Conference. Niente preoccupazione, solo precauzione". Il brasiliano è quindi rimasto a riposo per essere in perfetta forma per la partita di giovedì contro la sua ex squadra.