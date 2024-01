RECORD, Mina non è la prima scelta per il Porto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione quotidiana di Record parla di Yerry Mina e dell'interesse del Porto per il difensore della Fiorentina. "L'ultimo difensore centrale ad essere inserito nell'orbita dei portoghesi è stato il nazionale colombiano della Fiorentina - scrive Record - ma per quanto abbiamo potuto accertare non è lui il prescelto. Prima l'obiettivo primario era Söynncü, dell'Atlético Madrid ma la scelta del giocatore di tornare in Turchia ha invalidato ogni tipo di insistenza".