NAZIONE, Nico Gonzalez rientrerà venerdì, Sottil titolare?

Nell'edizione odierna, il quotidiano La Nazione mette in evidenza la situazione della Fiorentina dopo la pausa delle nazionali. I viola hanno iniziato già ieri ad allenarsi in vista della partita di sabato contro l'Inter. La buona notizia arriva da Biraghi che ha recuperato dall'infortunio. Barak e Milenkovic rientrano oggi dalle rispettive nazionali e saranno subito a disposizione di mister Italiano. Sono in forse per il rientro immediato: Amrabat che ha giocato ieri in tarda sera e Kouame che ha disputato due partite in pochi giorni. Il dubbio maggiore rimane comunque Nico Gonzalez che, come spesso accade, sarà l'ultimo a rientrare. L'attaccante argentino rientrerà solo alla vigilia del prossimo impegno di campionato. Il tecnico viola potrà quindi pensare di far partire Sottil dal primo minuto che è rimasto ad allenarsi durante la sosta.