LADYRADIO, Sondaggio viola per Zaniolo. La Juve...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo (e di un certo peso) per il mercato in entrata della Fiorentina: secondo quanto riportato da LadyRadio, nelle scorse ore ci sarebbe stato un sondaggio della Fiorentina per Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray che ha già vestito a lungo la maglia viola avendo portato a termine quasi tutto il percorso nel settore giovanile gigliato. Sul classe 1999, tuttavia, c’è da registrare la forte concorrenza della Juventus.