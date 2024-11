LA PROVINCIA, Buio pesto a Como. Fa festa la Fiorentina

FirenzeViola.it

La vittoria della Fiorentina sulle sponde del lago di Como fa eco anche nella città lombarda, dove stamani, in prima pagina, il giornale locale La Provincia esordisce così: "Per il Como è buio pesto, fa festa solo la Fiorentina". È il titolo che occupa a destra una parte del taglio alto del quotidiano, dove si celebra la settima vittoria di fila degli uomini di Palladino e il loro volo che continua con 28 punti in classifica. Qua sotto l'apertura: