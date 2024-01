L'EQUIPE, Il PSG segue con attenzione Martinez Quarta

FirenzeViola.it

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un difensore centrale in questo mercato invernale e secondo quanto riporta L'Equipe, se non dovesse andare in porto l'operazione Leny Yoro, 18enne del Lille, stanno valutando anche altri profili tra cui Lucas Martinez Quarta. Il 27enne difensore argentino della Fiorentina è uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione, scrive l'autorevole giornale francese, visto che in questa stagione ha giocato 17 partite con ottimi risultati.

In più, rientrerebbe alla perfezione nello stile di gioco di Luis Enrique, per il quale i difensori devono essere bravi anche con il pallone tra i piedi. Il problema per il PSG sarà convincere la Fiorentina a cedere un calciatore così importante nel mezzo della stagione.