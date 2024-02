L'EQUIPE, Gattuso esonerato dall'Olympique Marsiglia

FirenzeViola.it

Gennaro Gattuso esonerato dall'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riporta L'Equipe, dopo la sconfitta rimediata a Brest l'allenatore calabrese non sarà in panchina giovedì contro il Donetsk, gara di ritorno degli spareggi di Europa League. I dirigenti del club francese stanno pensando a Christophe Galtier, attualmente in Qatar, come successore.