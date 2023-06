IL MATTINO, Contatto De Laurentiis-Barone per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis potrebbe aver concluso il proprio casting per la panchina del Napoli, sciogliendo le riserve su chi concentrare le proprie energie: in pole, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe ora Vincenzo Italiano. Il patron azzurro avrebbe già sondato il terreno con Joe Barone, e la Fiorentina non avrebbe nascosto che sarebbe complicato dire di no al trasferimento in Campania del proprio tecnico. Servirebbe ovviamente il via libera dei viola, che arriverebbe non prima di aver individuato un successore, e in questo senso sarebbero in rialzo le quotazioni di Alberto Aquilani.