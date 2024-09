GUD, Contento per i 2 rigori. Ero pronto mentalmente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN, si presenta proprio il man of the match, Albert Gudmundsson, che ha commentato così il suo debutto: “É lCa mia prima partita in casa, sono contento per aver segnato due rigori. Questo era importante; mentalmente ero pronto dal primo momento. Ho lavorato tanto in queste due settimane per essere al livello fisico dei miei compagni e ci sto riuscendo.”