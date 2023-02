FIRENZE NEL NORD, In pullman con noi per Fio-Bol

Il gruppo di tifosi "Firenze nel Nord" prende fiducia dalle ultime prestazioni della Fiorentina, all'Olimpico con la Lazio e ieri sera al Franchi con il Torino, ed è pronto più che mai a stare vicino alla squadra organizzando anche per la gara del Franchi contro il Bologna pullman per i tifosi residenti nel nord. "A Roma con la Lazio si erano visti tanti giocatori viola in crescita, ieri trascinati da una curva che sostiene sempre fino al 90° e anche nel recupero, abbiamo raggiunto una semifinale di Coppa Italia incontrando un Toro che ci aveva da poco castigato in Campionato - premette il gruppo "Firenze nel nord" - La crescita anche ieri di parecchi giocatori ci fa sperare di assistere ad una seconda parte di stagione ben diversa da quella di andata".

"Noi ci saremo sempre coi nostri bus dal nord che continueranno ad esistere fino a quando decideremo di utilizzarli tutti come abbiamo fatto da venti anni a questa parte. Sui nostri bus più siamo e meno si spende tutti quindi fate girare questo annuncio tra i vostri amici viola residenti nelle regioni a Nord della Toscana. Il bus parte da Milano e ha diverse tappe lungo il percorso con quota bus che degrada per chi sale lungo il percorso. In bus Firenze nel nord non mettete a rischio e consumate la vostra auto, non avrete problemi di parcheggio visto che vi si lascia allo stadio e il viaggio è sempre una festa tra amici viola come voi! Abbiamo anche posti in Fiesole e Tribuna al posto di nostri abbonati assenti. Mollate le tv e le poltrone dove ci si carica di rabbia dannosa e venite a godervi una bella giornata all'insegna della passione viola" è l'invito.

Il gruppo poi spiega le modalità per prenotare il viaggio: "Prenotati ora sul Bus per il derby dell'Appennino Fiorentina-Bologna per venire a trascinare la squadra che vuole rifarsi dalla sconfitta immeritata e rubacchiata all'andata, contattandoci via Whatsapp 3475751679 fornendo i seguenti dati: bus o mezzi propri, abbonato o ti recuperiamo ingresso (in che settore?), cognome, nome, località di residenza, numero e scadenza in viola se c'è, data e luogo e provincia di nascita, codice fiscale, per ogni persona".