FATTO QUOTIDIANO, Ecco la riforma della FIGC

FirenzeViola.it

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola pubblica la riforma della FIGC per il futuro del calcio italiano titolando così: "FIGC, riformicchia sovranista: via la C e più giovani italiani'". Il punto di partenza sta nel numero delle squadre. Il taglio potrebbe portare dalle 100 attuali nelle tre leghe professionistiche ad 80, intervenendo però solo sulla Serie C. La Lega Pro verrà cancellata anche come entità politica che a quel punto verrebbe accorpata alla B. Più potere quindi alla Serie A, che continuerà a pesare per il 12% ma con un 6% dato al femminile per un totale quindi del 18%, mentre alla B il 12, ai Dilettanti il 30, a calciatori e allenatori il 19 e il 9, arbitri al 2%. Nessuna menzione invece per una possibile Serie A a 18 squadre, idea che trova il favore delle big ma divide per il resto. Modificate le modalità per le retrocessioni, che diventerebbero due dirette e una tramite playoff tra terzultima e quartultima di A e terza e quarta di B. Dimezzato poi il paracadute per le retrocesse, dai 60 milioni di euro attuali a 30. Nuova formula pure per la Coppa Italia, che sarà allargata a tutti i club professionistici.

La questione più urgente però riguarda la revisione dei requisiti economico-finanziari. La volontà è quella di porre dei "criteri più stringenti" per l'iscrizione. Controlli COVISOC raddoppiati, da due a quattro ogni anno, e nei quali saranno inclusi anche i budget, non soltanto quindi l'indice di liquidità come parametro per il patrimonio netto, che ora dovrà essere per forza positivo. Infine i giovani, per i quali è previsto un incremento di giocatori cresciuti nel proprio vivaio, dai 4 attuali a 6. Incentivi in programma anche per le seconde squadre e pure un'innovativa proposta di credito fiscale per i contratti dei calciatori. Una sorta di Decreto Crescita al contrario, con gli italiani premiati. L'articolo sottolinea come il documento insista sulla connessione con il mondo della politica. In cambio la FIGC richiederà, secondo il quotidiano, l'abolizione del divieto di pubblicità ad agenzie di scommesse e percentuali sul margine dei concessionari (ovvero l'utile tra giocate e vincite). O ancora la possibilità di sottoscrivere contratti più lunghi rispetto all'attuale limite di 5 anni.