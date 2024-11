FirenzeViola.it

Secondo il giornalista di Dazn Orazio Accomando il futuro di Fabiano Parisi potrebbe essere lontano da Firenze. Il terzino sinistro ex Empoli, che in viola è chiuso dalla presenza di Gosens, avrebbe diverse richieste in Serie A da parte di Juventus, Torino e Bologna, e in Francia, dove piace al Lille.