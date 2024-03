COR.SPORT, Mini-turnover in vista contro il Maccabi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, fa un punto su quale potrebbe essere l’11 che vedremo in campo domani sera nel match contro il Maccabi Haifa. Saranno ancora assenti Christensen e Kouame, alle prese con i rispettivi infortuni, mentre è altamente probabile che possa tornare a disposizione Martinez Quarta. Il difensore argentino si allenato in gruppo e ha smaltito il calcolo renale che lo aveva colpito nei giorni scorsi, anche se dal primo minuto dovrebbe ricomporsi la coppia Milenkovic-Ranieri per difendere la porta di Terracciano.

Possibile turnover invece sulle corsie esterne, dove dovrebbero giocare Faraoni e Parisi. A centrocampo il quotidiano ipotizza l’impiego di Maxime Lopez e Barak. Sulla trequarti Ikoné, Beltran e Gonzalez dovrebbero supportare l’unica punta Nzola.