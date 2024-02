COR.SPORT, Jack, Nico, Arthur: ora servono i leader

FirenzeViola.it

“Bonaventura, Gonzalez, Arthur. La Viola chiama. La prima vittoria del 2024 passa dal loro pieno recupero”. Questo scrive il Corriere dello Sport – Stadio, che nella sua edizione fiorentina dedica la prima pagina a questi tre pesanti nomi, tutti e tre, per un motivo o per l’altro, molto lontani dalla forma ideale.

Per Giacomo Bonaventura un mese difficile, tra campo, dove è stato comunque quasi sempre impiegato, dimostrando un calo fisiologico e un po' di nervosismo di troppo, e le voci di mercato (su tutte quella che riguardava la Juventus) che potrebbe aver influenzato le prestazioni del numero cinque. Poi c’è Nico Gonzalez, ancora non al 100% dopo l’infortunio di dicembre, rivisto in campo nei finali contro Inter e Lecce, due spezzoni in cui l’argentino ha evidenziato le sue difficoltà atletiche dovute al lungo stop. E poi c’è anche Arthur, out contro il Lecce, colonna della prima parte di stagione dei viola alle prese con qualche problema fisico di troppo, non una novità nella carriera del brasiliano. Dal recupero a pieno ritmo di queste tre colonne passa una possibile risalita della Fiorentina.