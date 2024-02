CIOCIARIA OGGI, Frosinone, qualche novità in difesa

FirenzeViola.it

"A Firenze probabili novità in difesa". Questo è uno dei titolo presenti nella prima pagina odierna di Ciociaria Oggi. Tra scelte tecniche ed emergenza, Di Francesco potrebbe sorprendere per quanto riguarda il reparto arretrato nella sfida contro la Fiorentina, dove rischiano di essere fino a sei gli assenti in casa giallazzurra. Di Francesco può contare su Monterisi, Valeri e Lirola che stanno continuando ad allenarsi in gruppo. Toccherà al tecnico valutarne la condizione per poi decidere se farli giocare dal primo minuto o nel corso della partita.