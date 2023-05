AS, Barça non molla Amrabat: fiducia per l'estate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sofyan Amrabat continua ad essere nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, a prescindere dal futuro di Sergio Busquets, il Barcellona tornerà alla carica quest'estate per provare a prendere il centrocampista marocchino e ottenere allo stesso tempo un prezzo ragionevole visto il contratto in scadenza nel 2024. Con questo possibile asso nella manica il club blaugrana è fiducioso di poter portare a termine l'operazione al giusto prezzo. Inoltre il Barcellona si aspetta anche un passo da parte di Amrabat proprio verso la società catalana in modo tale da rendere ancora più facile l'operazione.