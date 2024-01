HUIJSEN, Niente Frosinone, andrà alla Roma in prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Dean Huijsen andrà alla Roma e non al Frosinone. Come riporta TMW, i giallorossi sono a un passo dal chiudere la trattativa per il giovane difensore della Juventus, in prestito oneroso, perché ai bianconeri andranno 700 mila euro, più Luigi Cherubini, classe 2004, per un totale di circa un milione di euro. Contestualmente è possibile il prolungamento di un ulteriore anno con la Juventus prima del trasferimento nella Capitale, anche se non sono stati trovati ancora tutti gli accordi.

Nelle scorse settimane Huijsen è stato a un passo dal Frosinone, con i bianconeri che avevano dato il via libera per il prestito dopo la Coppa Italia per gestire al meglio tutti gli impegni. Invece l'olandese finirà alla Roma grazie a quanto messo sul piatto per il prestito e alla rinuncia di qualsiasi opzione per il diritto di riscatto.