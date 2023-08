HJULMAND, Lo Sporting spinge ma Corvino chiede 20 mln

FirenzeViola.it

Lo Sporting preme per Morten Hjulmand, ma il Lecce è chiarissimo: per far partire il centrocampista servono venti milioni di base fissa, più cinque di bonus. Solo così l'operazione può andare in porto ed è quello che Pantaleo Corvino ha comunicato al club portoghese. Niente sconti, come scrive il Corriere della Sera, ma dal Portogallo restano fiduciosi nella chiusura della trattativa.