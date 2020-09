INDISCREZIONI DI FV IND. FV. TERZIC E ZURKOWSKI ALL'EMPOLI: DOMANI LA FIRMA Alla seduta pomeridiana a cui si sta sottoponendo la Fiorentina in queste ore sono assenti sia Terzic che Zurkowski, come documentato nel video di FirenzeViola (LEGGI QUI). Il motivo della loro assenza è relativa al mercato. I due giocatori sono ad un passo a... Alla seduta pomeridiana a cui si sta sottoponendo la Fiorentina in queste ore sono assenti sia Terzic che Zurkowski, come documentato nel video di FirenzeViola (LEGGI QUI). Il motivo della loro assenza è relativa al mercato. I due giocatori sono ad un passo a... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Doppia seduta di allenamenti anche oggi al Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina, in vista dell'avvio della nuova stagione calcistica, sta mettendo a punto la preparazione. La squadra di mister Iachini, pertanto, si allenerà sia al mattino che nel... Doppia seduta di allenamenti anche oggi al Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina, in vista dell'avvio della nuova stagione calcistica, sta mettendo a punto la preparazione. La squadra di mister Iachini, pertanto, si allenerà sia al mattino che nel... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi