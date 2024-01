HELLAS, Vicino il sostituto di Ngonge? C'è Tavsan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Cyril Ngonge, l'Hellas Verona si muove per un altro attaccante esterno. Come riporta Sky Sport, è vicino agli scaligeri Elayis Tavşan, ala destra del NEC in Olanda. Il classe 2002 piaceva già in estate e in questa stagione ha segnato 2 gol in 8 presenze. Che sia lui a prendere il posto di Ngonge alla corte di Baroni?