Hellas Verona-Inter finisce 1-2, decide l'autogol di Freze al 93esimo

Hellas Verona-Inter finisce 1-2, decide l'autogol di Freze al 93esimoFirenzeViola.it
Oggi alle 14:28News
di Redazione FV

Termina la sfida fra Verona ed Inter allo stadio Bentegodi: finisce 1-2 per l'Inter grazie ad una rocambolesca autorete di Frese al 4° minuto di recupero della gara. L'Inter approfitta del passo falso del Napoli nonostante una gara che sembrava ormai indirizzata sul pareggio, portandosi a -1 dalla squadra di Antonio Conte.